Gazzetta, Barone, incontro a casa Sassuolo per Berardi: l’alternativa è Ikoné, cartellino ribassato 

In queste settimane si moltiplicano le voci che vogliono Joe Barone e Daniele Pradé indaffarati ad individuare il colpo per il fronte offensivo tanto atteso dall’allenatore viola. Il manager italo americano è da tempo al lavoro per catturare un sì per Domenico Berardi, il primo della lista alla Fiorentina per l’ala destra. In estate ci sono stati numerosi contatti, ma quella quotazione da 30 milioni e passa ha impedito approfondimenti particolari. Logico, allora, che in vista della riapertura dei trasferimenti i dirigenti toscani ribussino alla porta dell’a.d. neroverde Giovanni Carnevali per capire se è possibile ottenere condizioni più vantaggiose per il calabrese. Ma non è detto che questa partita porti a sconti signi- ficativi. Ecco perché non vanno trascurare le opzioni. L’ultima pista porta al Lilla. Lì è in vendita un esterno d’attacco alto, Jonathan Ikoné, ha voglia d’Italia. Adesso potrebbero bastare 18 milioni per portarlo a casa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

