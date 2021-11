Galli: “Vlahovic è forte quanto Haaland, Saponara è immenso se in una squadra organizzata”

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il dirigente Giovanni Galli:

“Saponara? E’ un giocatore tecnicamente immenso. Magari ha dei limiti caratteriali che lo hanno limitato. A volte scompare dalla partita, ma se gli dai dei compiti ben precisi in una squadra organizzata, è un’atleta che trova esaltazione. Vlahovic? E’ al livello di Haaland come attaccante, giocatore che sta veramente crescendo in tutto e per tutto”.

