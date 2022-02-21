Galli: "Italiano come Gasperini, gli vendono i migliori e valorizza i nuovi. Può restare a Firenze 10 anni"
Giovanni Galli ha elogiato Italiano per il lavoro svolto e affermato che potrebbe rimanere a Firenze molto a lungo
A cura di Redazione Labaroviola
21 febbraio 2022 13:59
Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il direttore sportivo Giovanni Galli. Queste le sue parole: "Quanto potrà restare in silenzio Italiano se gli vendono i migliori? A Gasperini hanno venduto tutti gli anni i pezzi migliori, poi gli hanno preso giocatori che lui ha valorizzato, il mister viola fa lo stesso. Gasperini ha ottenuto risultati importanti a Genova e Bergamo, mentre non ha fatto bene quando è andato all’Inter. Può darsi che Italiano possa rimanere anche altri dieci anni a Firenze, questo dipende da che tipo di ambizioni ha questo allenatore”.
CECCHI PARLA DI VLAHOVIC E DELL'ATTACCO VIOLA