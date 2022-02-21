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Cecchi: "Il capocannoniere della Serie A non era Vlahovic ma la punta della Fiorentina di Italiano"

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato della vittoria contro l'Atalanta e dell'attacco della Fiorentina di Italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 febbraio 2022 13:20
Cecchi: "Il capocannoniere della Serie A non era Vlahovic ma la punta della Fiorentina di Italiano" -
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Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato il giornalista Stefano Cecchi:

"Non penso che Piatek sia più forte di Vlahovic però i dati ci danno una verità importante. Probabilmente il capocannoniere del campionato non era il serbo, ma la punta della Fiorentina. Il gioco di Italiano crea tante occasioni per l'attaccante centrale. Sono orgoglioso di tifare questa squadra anche se non arrivassimo in Europa. Episodio arbitrale fortunato? Forse è vero, ma tre vittorie su tre non sono una caso, abbiamo meritato di vincere"

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