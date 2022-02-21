Dragowski è stato il regista della Fiorentina, ha giocato 80 palloni: più di Torreira e Amrabat messi assieme

A sorpresa il portiere viola Dragowski è stato il regista aggiunto della Fiorentina giocando tantissimi palloni

Come riporta Gazzetta.it, nella partita di ieri Fiorentina-Atalanta è stato Bartlomiej Dragowski a toccare più palloni: 80, di cui ben 51 nel primo tempo. Al secondo posto troviamo Demiral (69) e al terzo Gonzalez (68). Il portiere viola ha toccato 21 palloni fuori dall’area e ha effettuato 40 lanci, di cui 20 precisi. È stato il primo regista della squadra, Torreira e Amrabat, che si sono alternati davanti alla difesa, hanno giocato 49 palloni insieme.

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