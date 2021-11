Galli: “Fiorentina fortunata a prendere Italiano. Vlahovic? Ol problema è che ha già accordi con qualcuno”

Il dirigente e tifoso viola Giovanni Galli, ha parlato a Lady Radio:

“Abbiamo avuto la fortuna dopo il caso Gattuso e la bravura di andare a prendere un allenatore che sa fare calcio e sa come comunicare ai giocatori. Non dobbiamo prendere campioni, ma giocatori funzionali a fare quel calcio. Vlahovic? Da giocatore, sta diventando un campione. La differenza la farebbe anche nelle squadre che sono ai primissimi posti. Io me lo terrei fino a giugno a questo punto. Il suo procuratore ha già l’accordo con qualcuno? Credo che la faccenda giri tutta intorno a questo punto”

