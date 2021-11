Vlahovic, la Fiorentina vuole 80 milioni ma lui continua a trascinarla: dubbi sulla cessione a gennaio

Restano diversi dubbi sul futuro di Dusan Vlahovic, la Fiorentina vuole cederlo a gennaio per circa 80 milioni di euro. Sabato nel cielo toscano è stato gridato il suo nome per celebrare il 4-2. La Fiorentina però sta valutando bene cosa fare con il centravanti serbo, che andrà sostituito. Per puntare all’Europa a gennaio potrebbe restare in viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

