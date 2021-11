Italiano: “Se avessimo buttato via punti mi sarei arrabbiato moltissimo. Così possiamo puntare in alto”

“Siamo finalmente riusciti a fare punti contro una big – ha detto Vincenzo Italiano a Radio Rai 1 -, è stata una serata bellissima. Quando sei in vantaggio 3-0 dovresti riuscire a mantenere il controllo, mi sarei arrabbiato tantissimo se avessimo buttato via punti. Ibrahimovic è ancora determinante. Vlahovic? È una situazione che va avanti dall’estate. Ma è sempre concentrato, lo dimostra anche la sua esultanza. Essere inseriti tra le sette sorelle? Ci piace. Se questo è l’atteggiamento quest’anno la Fiorentina può davvero puntare in alto”.

