Galli: "Avevo già detto che la Fiorentina può diventare più forte senza Vlahovic. Servono gol di Cabral"
Il dirigente tifoso viola Giovanni Galli ha commentato la vittoria della Fiorentina in casa contro l'Empoli
Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'ex giocatore e direttore sportivo Giovanni Galli. Queste le sue parole:
“Ho sempre detto che la Fiorentina attaccava tanto ma difendeva poco. Io dissi che poteva trattarsi di un percorso di crescita, e adesso si può dire che la squadra ha finalmente trovato la quadra.In passato ho detto che la Fiorentina poteva diventare più forte senza Vlahovic: adesso, dopo Gonzalez, mi aspetto le reti di Cabral, Ikoné e Sottil. Il futuro di Italiano? La Fiorentina dovrebbe riconoscergli un premio in caso di qualificazione in Europa, ma legato a questa stagione”
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