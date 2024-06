“Fossi stato il Milan avrei preso in panchina Italiano. Palladino? Bravo ma Firenze non è Monza”

Mattia Graffiedi, ex giocatore della Fiorentina ai tempi della serie B con i Della Valle, ha parlato a Radio Sportiva dei movimenti sugli allenatori, tra cui la panchina viola. Queste le sue parole:

“Fossi stato nel Milan avrei preso in panchina Italiano, rimango stupito della scelta del Milan di affidare la panchina a Fonseca. Italiano è molto bravo e avrebbe meritato una chance in un grande club. Al Bologna ha trovato la sua dimensione, vedremo come farà in Champions League. Palladino è un allenatore giovane ed emergente che a Monza ha fatto bene. Firenze è una piazza esigente. Viene da due anni di finali perse, vedremo se Palladino sarà bravo a sfruttare questa occasione”

