Flachi: “Tre gol in un’ora al Milan: mesi fa era impensabile. Italiano ha rivitalizzato la rosa”

Francesco Flachi, ex centravanti Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo il Milan. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina è riuscita ad esaltare le proprie caratteristiche di gioco, a gestire bene le ripartenze ed è stata cinica nelle occasioni. Forse contro l’Inter avevamo giocato meglio ma non avevamo capitalizzato le occasioni, sabato abbiamo ammazzato la partita con il 2-0 a fine primo tempo e nella ripresa il Milan è stato costretto a rincorrere e partire troppo forte. Qualche mese fa era impensabile pensare che questa squadra segnasse tre gol al Milan in un’ora, Italiano è stato bravo a lavorare sulla testa di giocatori che non sembravano così forti ed ha rivitalizzato tutto lo spogliatoio. Con questi tre punti abbiamo cancellato il passo falso di Venezia, adesso ci aspettano partite più semplici e qualsiasi cosa è possibile. Ma anche nelle sconfitte, la squadra non ha mai subito e se fino a gennaio le cose andassero bene, la proprietà può dare un’ulteriore spinta grazie anche all’entusiasmo della gente. Bisogna dire brava alla società che ha creduto in alcuni giocatori, adesso basta aggiungerne tre e non più 6/7 per dare noia a quelle lassù”.

