Flachi sicuro: “Per 35 milioni Nico non lo vendo, con quei soldi non lo sostituisci a gennaio”

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno anche delle voci di mercato che riguardano Nico Gonzalez e Amrabat e delle possibili offerte che possono far vacillare la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni

“Vendere Nico e Amrabat? Per 35 milioni non lo vendo Nico perchè può essere determinante: al massimo lo vai a vendere a giugno ad un prezzo maggiore. Anche perchè con 35 milioni non riesci rimpiazzarlo con un attaccante forte, non basta quella cifra. Stessa cosa vale per Amrabat.”

