Flachi consiglia Jovic: “Deve allungare di più la squadra. I centrocampisti non devono lasciarlo solo”

Francesco Flachi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi sull’attaccante della Fiorentina Luka Jovic. Queste le sue parole:

“Jovic? Deve cercare di allungare di più la squadra per l’inserimento dei centrocampisti ma questi devono dargli una mano e non lasciarlo solo. Sicuramente per fare quel ruolo lì devi avere un po’ più di qualità: vuole sempre la palla addosso e quindi i centrocampisti devono essere bravi ad inserirsi perchè lui mette bene i compagni in porta.”

