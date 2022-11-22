Flachi scettico su Sabiri: "Giocatore discontinuo che alla Sampdoria non ha lasciato il segno"

Francesco Flachi ha parlato di Sabiri, il centrocampista marocchino della Sampdoria classe 1996 accostato alla Fiorentina

Negli ultimi giorni si è fatto il nome di Sabiri in orbita Fiorentina, a Radio Bruno l’ex giocatore di Fiorentina e Sampdoria, Francesco Flachi, ha parlato del giocatore, marocchino classe 1996, che conosce bene, le sue parole: “Se devo migliorare la Fiorentina prendo Luis Alberto, con tutto il rispetto per Sabiri. Alla Sampdoria, escluso il gol contro il Genoa nel derby, non ha lasciato il segno, lo scorso campionato lo ha concluso bene ma quest’anno non sta facendo bene, si tratta di un buon giocatore ma troppo discontinuo” conclude Flachi.

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