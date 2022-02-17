Flachi non ha dubbi: "Nico Gonzalez può diventare uno degli esterni più forti in circolazione"

Francesco Flachi non è solo un ex giocatore della Fiorentina, ma è anche un grande tifoso viola, la sua idea sulla squadra attuale

slot gacor Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno nella settimana che porta a Fiorentina-Atalanta, queste le parole dell'ex attaccante viola:

"Forse la cessione di Vlahovic ha unito ancor di più lo spogliatoio, perchè, com'è normale che sia, Vlahovic toglieva luce agli altri, quindi adesso c'è più merito per tutti. Questo non cancella il merito del singolo che con una giocata di fa vincere una partita. Odriozola per dove ha giocato poteva tranquillamente andare oltre, invece in campo e fuori di vede un grande percorso, se lui ti manifesta questo affetto poi Firenze può contraccambiare, lo ha dimostrato in questi anni che quando si affeziona ad un calciatore dà tutto.

Credo che la miglior Fiorentina la vedremo il prossimo anno, il calcio migliore lo vedi sempre con il tempo, poi è normale che dipenda anche dai calciatori. Dispiace che non ci siano ex giocatori nella Fiorentina ma bisogna capire anche l'altra parte, se le idee coincidono, importante è che tutto venga fatto per fare il meglio della Fiorentina. Commisso vuole sempre ambire per qualcosa di più importanti

Nico Gonzalez ha bisogno di altro tempo, per me sarà uno dei più forti esterni che ci saranno in circolazione, deve avere il tempo di conoscere bene il campionato e tutto ciò che gli gira intorno"

CARLO CONTI PARLA DELLA SUA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/conti-esalta-la-fiorentina-finalmente-un-allenatore-che-lavora-con-la-societa-per-un-progetto/165869/