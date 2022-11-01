Flachi: "Jovic e Cabral devono far vincere la Fiorentina. Il loro abbraccio è un segnale importante"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Francesco Flachi ha parlato del dualismo tra Luka Jovic e Arthur Cabral: “L’allenatore lavora sul campo e a livello mentale. A volte la panchina aiuta a motiva...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Francesco Flachi ha parlato del dualismo tra Luka Jovic e Arthur Cabral: “L’allenatore lavora sul campo e a livello mentale. A volte la panchina aiuta a motivare un giocatore. I meriti vanno suddivisi tra tutti dall’allenatore ai singoli. Italiano dev’essere bravo in questo momento a trovare anche il piano B perché a volte la Fiorentina è troppo prevedibile. E in questo contesto l’attaccante dev’essere bravo a trovare la soluzione migliore”.

SULL’ESULTANZA CABRAL-JOVIC “Sono segnali importanti. Se il mio compagno fa gol sono contento e dev’essere sempre così. Perché entrambi devono giocare e segnare per il bene della Fiorentina. Loro sono quelli che hanno responsabilità maggiori, le responsabilità di far vincere la Fiorentina“.

SULLA VITTORIA CON LO SPEZIA “Sono le vittorie più importanti. Anche con l’Inter si erano viste cose buone ma non puoi andare sempre a cento all’ora, a volte devi saper gestire e guardarti anche il punto”.

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