Flachi: "Italiano ha cambiato modo di giocare, si va di più sugli esterni. Piatek? La squadra gioca per lui"

L'ex attaccante della Fiorentina Flachi ha parlato del momento della squadra viola e delle innovazioni portate da Italiano

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato l'attaccante ex viola Francesco Flachi. Queste le sue parole:

"Italiano, con la cessione di Vlahovic, ha cambiato il modo di giocare della Fiorentina. Prima si puntava molto a verticalizzare sull'attaccante serbo, ora i viola attaccano di più sugli esterni. Piatek? Era un po' calato in Germania ma ora ha una squadra che gioca per lui. Il gioco di Italiano esalta i centravanti, anche se ora in risalto ci sono più gli esterni. Amrabat? Ha avuto dei problemi ma Italiano è riuscito a rivitalizzare anche lui".

BUCCHIONI SE LA PRENDE CON I CRITICI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-chi-piangeva-per-laddio-di-vlahovic-non-capiva-niente-italiano-faceva-segnare-anche-nzola/166561/