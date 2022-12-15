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Flachi consiglia: "Fiorentina potrebbe dare Cabral ad una Sampdoria, magari inizia a giocare e segnare"

Arnautovic? Il Bologna non lo vende, per trovare un attaccante forte bisogna spendere sennò ci troviamo sempre in queste situazioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 19:34
Flachi consiglia: "Fiorentina potrebbe dare Cabral ad una Sampdoria, magari inizia a giocare e segnare" -
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Flachi consiglia: "Fiorentina potrebbe dare Cabral ad una Sampdoria, magari inizia a giocare e segnare"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno del futuro di Cabral, ecco le sue parole:

"Cabral? Diciamo sempre le solite cose, l'abbiamo aspettato ma è cambiato poco o niente. Gli vogliamo bene però più di questo non possiamo fare, solo la Fiorentina può prendere una decisione sul ragazzo, noi ci limitiamo ai giudizi. Speriamo in un cambiamento radicale da un momento all'altro sennò Cabral potrebbe andare in una squadra come la Sampdoria per recuperarlo mentalmente e poi si sa che il calcio è così, potrebbe iniziare a giocare e segnare."

CABRAL DIVIDE L'OPINIONE IN MERITO AL SUO FUTURO

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