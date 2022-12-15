Bucchioni su Cabral: "Se lo tieni in panchina si intristisce, mi sembra che Italiano abbia scelto Jovic"

Quante volte abbiamo detto che dovevamo aspettarlo però quest'anno ha fatto anche la preparazione

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno in merito alla situazione attorno all'attaccante della Fiorentina, queste le sue parole:

"Cabral? Ci sono i 16 milioni spesi che sono tanta roba e non puoi rischiare di perderci. Mi sembra un giocatore in confusione ed inoltre l'allenatore ha fatto capire che la scelta sia Jovic: se lo tieni in panchina si intristisce ancora di più. Dovresti trovare una squadra 'amica' per darlo e trovare poi un sostituto sul mercato."

IL RETROSCENA DI MERCATO

https://www.labaroviola.com/confessione-di-cassano-agli-street-clerks-ero-della-fiorentina-ho-fatto-inversione-a-firenze-sud/195903/