“Fiorentina sparita dal campo ma niente processi ad Italiano. Progetto chiaro, non abbandoniamolo”

Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la brutta prestazione della Fiorentina a Torino. Ecco le sue parole: “Talmente è dolorosa questa sconfitta che fa pensare sia un unicum. La Fiorentina ne ha perse tante, ma così in modo disarmante non ho ricordi. A Venezia non eri stato travolto come oggi. Complimenti a Juric che l’ha incartata ad Italiano. Oggi i Viola sono spariti dal campo. Verona e Torino hanno tolto ossigeno alla Fiorentina. Ma la Fiorentina ha in testa un progetto chiaro. Sarebbe sbagliato abbozzare un processo a Italiano. Se questa squadra è così in alto questa idea non va mollata. Nella vita ci sono giornate storte, oggi è stata una giornata stortissima. La vicenda Vlahovic ha influito su questa prestazione? Io non penso”.

