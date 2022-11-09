Fiorentina non contenta dei comportamenti di Nico Gonzalez. Riflessioni in corso della società viola

Situazione Nico Gonzalez non chiarissima. Adesso si allena ma non viene convocato, la società non è contenta dei suoi comportamenti

Nico Gonzalez è indubbiamente il giocatore più discusso degli ultimi giorni in casa Fiorentina. L'argentino in questa stagione non ha praticamente mai giocato, nelle poche volte in cui ha messo piede in campo è stato sempre molto incisivo mettendo a segno 4 gol in soli 389 minuti giocati. Segno della grande importanza e della grande qualità che Nico possiede.

L'esterno è uscito dal campo dopo pochi minuti di Fiorentina-Inter e da quell'occasione non si è più nè visto in campo nè visto tra i convocati. La società viola, che difficilmente fa chiarezza sullo stato dei suoi infortunati, pubblicò il report medico sulle sue condizioni, scrivendo:

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nico Gonzalez, nella serata di ieri, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolo-tendineee a carico dei distretti analizzati. Il calciatore verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.

Pochi giorni dopo di questo comunicato, anche Vincenzo Italiano parlò di questa situazione in sala stampa alla vigilia della gara contro il Basaksehir: "Il giocatore non se la sente di giocare perchè non si sente al 100%"

Nel giorno di Fiorentina-Salernitana, a pochi giorni dalla fine della prima parte della stagione, Nico Gonzalez non risulta ancora convocato seppur negli ultimi allenamenti, come dimostrano le immagini social della società, si stia allenando regolarmente con il resto del gruppo.

Scaloni, commissario tecnico argentino, poco fa ha dichiarato: "Ci sono giocatori che non giocheranno le ultime partite per precauzione, ma sappiamo che stanno bene". Parole che stanno facendo tanto arrabbiare i tifosi della Fiorentina perchè sembrano dette apposta per Nico che secondo qualcuno si stia risparmiando per il mondiale.

Anche la Fiorentina non è affatto contenta di questa situazione. La società viola non ha gradito i comportamenti e gli atteggiamenti di Nico Gonzalez in questi mesi e su di lui ci sono grosse riflessioni. Parlare di cessione potrebbe essere prematuro, da qui a gennaio c'è un mondiale di mezzo e soprattutto il giocatore è stato pagato quasi 30 milioni un anno e mezzo fa dal club viola ma il suo futuro a Firenze è tutt'altro che solido.



LE PAROLE DI JOVIC

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