Fiorentina-Juventus subito il 4 settembre. Ad agosto la trasferta a Empoli, l’ultima a Sassuolo

La Lega Serie A ha presentato oggi i calendari relativi alla prossima stagione di Serie A TIM che partirà il 14 agosto. La Fiorentina partirà in casa contro la Cremonese. Alla seconda giornata ci sarà il derby in trasferta molto vicina contro l’Empoli . Alla terza la viola ospiterà il Napoli di Spalletti. Alla quarta la Fiorentina sarà di scena a Udine, dopo di che ci sarà la gara delle gare contro la Juventus alla quinta al Franchi. Alla sesta la viola andrà a Bologna mentre la settima sarà in casa col Verona. All’ottava viola in scena a Bergamo, alla nona in casa con la Lazio, alla decima in trasferta a Lecce. All’undicesima al Franchi arriverà l’Inter, alla dodicesima Italiano tornerà Spezia. Nella tredicesima la Fiorentina andrà in trasferta in casa della Sampdoria, alla quattordicesima a Firenze arriverà la Salernitana mentre nella quindicesima la Fiorentina andrà a Milano nella parte rossonera. Alla sedicesima a inizio 2023 ci sarà Fiorentina-Monza, poi la viola ancora in casa ospiterà il Sassuolo. Alla penultima trasferta a Roma con i giallorossi, si chiuderà l’andata con Fiorentina-Torino. Il ritorno inizierà con Lazio-Fiorentina. Alla seconda il Bologna in casa. Alla terza ci sarà Juventus-Fiorentina. Alla giornata 23 in derby di ritorno in casa con l’Empoli, la successiva sarà a Verona, mentre la 25 in casa con i campioni d’Italia del Milan. Alla giornata 26 la viola sarà in scena a Cremona, alla 27 Fiorentina-Lecce. Nella 28 viola in scena in trasferta con l’Inter, alla 29 Fiorentina-Spezia, alla numero 30 Fiorentina-Atalanta, alla 31 viola in scena a Monza, alla 32 Sampdoria in casa. Alla 33 Salernitana-Fiorentina, a maggio la 34esima con la viola a Napoli. La numero 35 con l’Udinese in casa, 36 Torino-Fiorentina, la 37 casualmente sarà di nuovo Fiorentina-Roma.

IL PUNTO SUI PORTIERI