Figuraccia Gasperini, finalmente emerge la verità sull'uomo. Dall'aggressione a Pioli alle bugie di ieri

di Flavio OgnissantiNelle ultime 24 ore è andata in scena tutta una sceneggiata firmata Gianpiero Gasperini.Facciamo un passo indietro. Ieri, dopo il rigore concesso contro la sua squadra durante la p...

di Flavio Ognissanti

Nelle ultime 24 ore è andata in scena tutta una sceneggiata firmata Gianpiero Gasperini.

Facciamo un passo indietro. Ieri, dopo il rigore concesso contro la sua squadra durante la partita tra Sampdoria e Atalanta, ha dato dei ladri a tutto e tutti, ha accusato e contestato pesantemente l'arbitro che lo ha espulso, uscendo dal campo, appena imboccato il tunnel, ha spinto e dato una manata ad un segretario della Sampdoria. Il tutto ripreso da un video amatoriale.

A fine partita però Gasperini, non sapendo di questo video e pensando di non essere stato visto e ripreso da nessuno, ha dichiarato in conferenza stampa:

"Ienca è una persona che conosco molto bene, per lunghi anni è stato al Genoa, oggi me lo sono trovato di fronte dove probabilmente non poteva stare. Ostruiva il passaggio e l’ho appena spostato per passare. Il resto è una sceneggiata"

Dopo queste parole però, è emerso il video che riprendeva Gasperini dare una manata al segretariato blucerchiato senza che quest'ultimo avesse fatto assolutamente nulla. Tutt'altro che un semplice "spostati che qui non riesco a passare". Si è trattata di una vera e proprio manata con lo stesso segretario che è caduto sulla parete del tunnel.

Umiliato e scoperto dalle immagini che ormai erano diventate virali e di dominio pubblico sono arrivate oggi le scuse di Gasperini.

Per carità, tutti possono sbagliare, soprattutto in una fase concitata della partita. Il problema non è stato il gesto in sé, assolutamente sbagliato di Gasperini, ma sono state le sue parole nel post partita dove raccontava una grande bugia e accusava anche il dirigente della Sampdoria colpevole, secondo lui, di essersi inventato tutto. Parole pronunciate sorridendo e con aria da superiore.

Una figura davvero imbarazzante per colui che ha bacchettato Chiesa per essersi lasciato andare dopo un leggero tocco di Toloi etichettando il talento viola come antisportivo e diseducativo.

Lo stesso che al fischio finale di Fiorentina-Atalanta strattonò Pioli mettendogli le mani addosso.

Lo stesso che, è bene ricordarlo, nella passata stagione, dopo aver beneficiato di due grandi favori arbitrali proprio contro la Fiorentina, nella sala stampa del Franchi disse sorridendo: "Adesso ci mettiamo a criticare anche il Var?". Mentre dopo la gara di quest'anno attaccò e offese tutto e tutti.

Insomma, pian pian sta emergendo chi è davvero l'uomo Gasperini. L'ultimo in grado di poter fare la morale a qualcuno. Sperando che adesso anche la giustizia sportiva faccia il suo corso dopo questa imbarazzante sceneggiata.