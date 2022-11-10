Ferrara sicuro: "Jovic si è ritrovato, fa pace con se stesso e i tifosi. Ikonè in grande crescita"

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato della vittoria della Fiorentina di ieri contro la Salernitana

Il giornalista Benedetto Ferrara ha scritto la sua opinione su La Nazione riguardo alla gara Fiorentina-Salernitana: "Ci sono mille storie dentro questa terza vittoria consecutiva della Fiorentina in campionato: i cambi di Italiano, la qualità vincente di Bonaventura e Saponara, Jovic che fa pace con se stesso e coi tifosi, la crescita dell’incognita Ikone. Ma la sensazione più bella sta nell’aver ritrovato sprazzi di quell’intonazione collettiva che ci aveva fatto brillare gli occhi la stagione scorsa”.

IL BRUTTO COMPORTAMENTO DI DAZN

https://www.labaroviola.com/dazn-senza-vergogna-non-si-scusa-e-non-rimborsa-i-tifosi-per-i-disservizi-di-fiorentina-salernitana/191911/