Labaro Viola

Ferrara sicuro: "Jovic si è ritrovato, fa pace con se stesso e i tifosi. Ikonè in grande crescita"

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato della vittoria della Fiorentina di ieri contro la Salernitana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2022 12:14
Ferrara sicuro: "Jovic si è ritrovato, fa pace con se stesso e i tifosi. Ikonè in grande crescita" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Ferrara
Jovic
Ikone
Italiano
Condividi

Esultanza Luka Jovic (ACF Fiorentina)

Il giornalista Benedetto Ferrara ha scritto la sua opinione su La Nazione riguardo alla gara Fiorentina-Salernitana: "Ci sono mille storie dentro questa terza vittoria consecutiva della Fiorentina in campionato: i cambi di Italiano, la qualità vincente di Bonaventura e Saponara, Jovic che fa pace con se stesso e coi tifosi, la crescita dell’incognita Ikone. Ma la sensazione più bella sta nell’aver ritrovato sprazzi di quell’intonazione collettiva che ci aveva fatto brillare gli occhi la stagione scorsa”.

IL BRUTTO COMPORTAMENTO DI DAZN 

https://www.labaroviola.com/dazn-senza-vergogna-non-si-scusa-e-non-rimborsa-i-tifosi-per-i-disservizi-di-fiorentina-salernitana/191911/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok