Ferrara: “Fiorentina imbarazzante a fare la televendita di Vlahovic. Ci mancava solo di fare l’arrotino”

Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha criticato il comportamento della Fiorentina per il caso Vlahovic ai microfoni di Lady Radio: “La cosa imbarazzante credo che sia stata la Fiorentina che è andata in televisione a fare una televendita di Vlahovic in diretta su Sportitalia. Ci mancava solo la mountain bike con cambio Shimano ed eravamo a posto. Oppure andare in strada e fare l’arrotino”

AFFISO UNO STRISCIONE A PONTE VECCHIO CONTRO COMMISSO