Faccenda: "Quarta? Non commettiamo l'errore fatto con Pedro. Non si può mettere in panchina dopo pochi minuti"

Mario Faccenda, ex difensore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare la situazione in casa Fiorentina

Mario Faccenda, dirigente sportivo ed ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole:

MILENKOVIC "Ha fatto un errore grave, ma perdonabile. Sta facendo molto bene".

MODULO "Penso che sia meglio giocare a cinque, anche perché Prandelli ha visto che cambiando la disposizione i risultati non sono arrivati".

MERCATO DI GENNAIO "C’è bisogno prima di tutto di un attaccante, un uomo d’area capace di fare almeno 15 gol".

CAICEDO "Dura che la Lazio lo lasci partire. Segna ogni volta in cui gioca".

MARTINEZ QUARTA "Non facciamo l’errore fatto con altri calciatori. Se la Fiorentina ha fatto un simile acquisto vuol dire che il ragazzo ha delle qualità. Ma se lo facciamo giocare pochi minuti e poi lo mettiamo in panchina…".

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