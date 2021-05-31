Eranio: "Firenze grande piazza, creerà subito grande feeling con Gattuso. Sta simpatico a tutti i tifosi"

Le parole di Stefano Eranio ai microfoni di Radio Bruno

Stefano Eranio, ex compagno di squadra di Gennaro Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del nuovo tecnico della Fiorentina. Ecco le sue parole:

GATTUSO DA CALCIATORE "La capacità più importante di Rino in campo era quella di avere mille polmoni da mettere in campo: dava tutto se stesso e faceva tanto lavoro sporco. Sì, dicamo un Kanté prima maniera".

GATTUSO ALLENATORE "Questo è quello che poi chiede ai suoi giocatori in campo ora che è allenatore, visto che cerca sempre di trasmettere quelle che erano le sue caratteristiche. Lui non chiede di giocare con il fioretto ma principalmente impegno. Gattuso sta simpatico a tutti i tifosi, Firenze è una grande piazza e sono sicuro che si creerà subito grande feeling".

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