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Notizie Eranio Fiorentina
Eranio: "Firenze grande piazza, creerà subito grande feeling con Gattuso. Sta simpatico a tutti i tifosi"
31 maggio 2021 21:22
Eranio: "Cutrone poteva evitare di esultare contro una squadra che ti ha dato tanto per un rigore dubbio"
24 febbraio 2020 22:38
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