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Ecco gli orari delle gare dei viola dalla 18ª alla 22ª giornata. Lunch match contro la Juventus

Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha annunciato gli orari delle gare dal 18° al 22° turno.Ecco tutte le giornate:18ª - Lunedì 6 gennaio 2020 ore 12.30 Bologna – FIORENTINA19ª - Domenica 12 g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2019 19:49
Ecco gli orari delle gare dei viola dalla 18ª alla 22ª giornata. Lunch match contro la Juventus -
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Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha annunciato gli orari delle gare dal 18° al 22° turno.

Ecco tutte le giornate:

18ª - Lunedì 6 gennaio 2020 ore 12.30 Bologna – FIORENTINA
19ª - Domenica 12 gennaio 2020 ore 15.00 FIORENTINA – Spal
20ª - Sabato 18 gennaio 2020 ore 20.45 Napoli– FIORENTINA
21ª - Sabato 25 gennaio 2020 ore 18.00 FIORENTINA – Genoa
22ª - Domenica 2 febbraio 2020 ore 12.30 Juventus – FIORENTINA

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