Ecco gli orari delle gare dei viola dalla 18ª alla 22ª giornata. Lunch match contro la Juventus
Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha annunciato gli orari delle gare dal 18° al 22° turno.Ecco tutte le giornate:18ª - Lunedì 6 gennaio 2020 ore 12.30 Bologna – FIORENTINA19ª - Domenica 12 g...
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2019 19:49
Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha annunciato gli orari delle gare dal 18° al 22° turno.
Ecco tutte le giornate:
18ª - Lunedì 6 gennaio 2020 ore 12.30 Bologna – FIORENTINA
19ª - Domenica 12 gennaio 2020 ore 15.00 FIORENTINA – Spal
20ª - Sabato 18 gennaio 2020 ore 20.45 Napoli– FIORENTINA
21ª - Sabato 25 gennaio 2020 ore 18.00 FIORENTINA – Genoa
22ª - Domenica 2 febbraio 2020 ore 12.30 Juventus – FIORENTINA