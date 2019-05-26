Dragowski sta salvando l'Empoli a San Siro. Gol del Cagliari, adesso la Fiorentina potrebbe anche perdere (con un gol di scarto)
Primi tempi positivi per la Fiorentina, a San Siro l'Inter sta dominando, è andata vicino al gol in più di un occasione ma si è trovata di fronte un grandissimo Dragowski. A Cagliari grazie ad un gol...
Primi tempi positivi per la Fiorentina, a San Siro l'Inter sta dominando, è andata vicino al gol in più di un occasione ma si è trovata di fronte un grandissimo Dragowski. A Cagliari grazie ad un gol di Pavoletti, la squadra sarda sta vincendo contro l'Empoli. Un risultato molto positivo per la Fiorentina, in modo tale che, in caso di Vittoria dell'Empoli, la squadra viola potrebbe anche perdere (ma solo con un gol di scarto) contro il Genoa. Dato che, in caso di arrivo a pari punti tra Genoa, Fiorentina e Udinese, scenderebbe in B la squadra ligure grazie alla classifica avulsa.