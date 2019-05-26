Dragowski sta salvando l'Empoli a San Siro. Gol del Cagliari, adesso la Fiorentina potrebbe anche perdere (con un gol di scarto)

Primi tempi positivi per la Fiorentina, a San Siro l'Inter sta dominando, è andata vicino al gol in più di un occasione ma si è trovata di fronte un grandissimo Dragowski. A Cagliari grazie ad un gol...

A cura di Redazione Labaroviola 26 maggio 2019 22:11

Condividi