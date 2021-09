Dragowski escluso da Italiano per scelta tecnica, Castrovilli è acciaccato, solo un allenamento

Ha sorpreso la doppia esclusione dalla formazione della Fiorentina di Dragowski e Castrovilli, fuori dal primo minuto nella partita contro l’Atalanta. Il mister viola Vincenzo Italiano ha messo fuori il portiere polacco per scelta tecnica, preferendo Terracciano a lui, mentre per quanto riguarda Gaetano Castrovilli, come spiegano anche in conferenza stampa ieri, il numero dieci della Fiorentina ha svolto solo un allenamento completo con la squadra perchè è tornato acciaccato dalla nazionale.

