Di Marzio: “Vlahovic vergognoso, non ricorda cosa ha fatto la Fiorentina per lui. Andrà alla Juventus”

L’allenatore Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Lady Radio:

“La vicenda Vlahovic è stata una vergogna. Me lo segnalarono a diciassette anni quando ero al Queen’s Park Rangers, ma Corvino mi anticipò andando direttamente in Serbia per convincerlo. E’ arrivato in Italia come extracomunitario pur non essendo aggregato alla prima squadra. Forse il signor Vlahovic si è dimenticato cos’ ha fatto la Fiorentina per lui. E’ inutile girarci intorno, per me andrà alla Juventus. Se fossi un dipendente della Fiorentina, mi girerebbero i …”

