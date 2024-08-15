Di Marzio: "Con Gudmundsson a Firenze via libera per Nico alla Juve, sul piatto 35 milioni"
Come già anticipato l'arrivo di Gudmundsson a Firenze sbloccherebbe di conseguenza il passaggio di Nico Gonzalez ai bianconeri
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2024 22:37
L'approdo di Gudmundsson alla Fiorentina dovrebbe sbloccare l'arrivo di Nico Gonzalez alla Juventus. Il club viola aveva ricevuto un offerta dai bianconeri da 30 milioni di euro più cinque di bonus. Ma nel frattempo mancava l'arrivo dell'islandese a Firenze, così da poter dare il 'via libera' al giocatore argentino.
Lo riporta gianlucadimarzio.com
Di Marzio conferma: “Gudmundsson domani a Firenze, operazione complessiva da 28,5 milioni”
https://www.labaroviola.com/di-marzio-conferma-gudmundsson-domani-a-firenze-operazione-complessiva-da-285-milioni/264252/