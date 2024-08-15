Di Marzio conferma: "Gudmundsson domani a Firenze, operazione complessiva da 28,5 milioni"
Anche Di Marzio conferma la chiusura della trattativa tra Genoa e Fiorentina che porterà il folletto islandese in maglia viola. Le cifre
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2024 22:16
La Fiorentina ha chiuso per l'arrivo di Gudmundsson. L'islandese arriverà a Firenze nella giornata di domani, 16 agosto, in prestito oneroso a 8 milioni di euro, con obbligo riscatto a determinate condizioni fissato a 17 più 3,5 di bonus per un'operazione complessiva da 28,5 milioni di euro.
Lo riporta gianlucadimarzio.com
Pedullà annuncia: “Gudmundsson alla Fiorentina, ultimi dettagli poi visite mediche”
https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-gudmundsson-alla-fiorentina-ultimi-dettagli-poi-visite-mediche/264248/