Pedullà annuncia: "Gudmundsson alla Fiorentina, ultimi dettagli poi visite mediche"
Alfredo Pedullà annuncia la definizione della trattativa più lunga ed estenuante dell'estate. Pronte le visite mediche per l'islandese
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2024 22:03
Attraverso il suo profilo Twitter l'esperto di mercato Alfredo Pedullà scrive che è in corso la definizione degli ultimi dettagli per il trasferimento di Albert Gudmundsson a Firenze. A seguire saranno fissate le visite mediche.
Dalla Francia riportano: “Amrabat ha dei contatti con l’Atletico Madrid, si valuta la partenza del marocchino”
https://www.labaroviola.com/dalla-francia-riportano-amrabat-ha-dei-contatti-con-latletico-madrid-si-valuta-la-partenza-del-marocchino/264244/