Di Marzio ammette: ”Fiorentina ha meritato, Italiano affamato di calcio, ha spronato i suoi”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’ex allenatore Gianni di Marzio ha analizzato ed elogiato la prestazione offerta dai ragazzi di Italiano contro il ”suo” Napoli:

“La Fiorentina è rimasta più concentrata rispetto al Napoli, aveva più fame. Dopo la partita di Torino volevano fare una bella prestazione. Italiano li ha spronati bene, anche lui è affamato di calcio. Chiaramente il Napoli è entrato in campo un po’ molle. Tuanzebe su Vlahovic mi è sembrata una mossa molto azzardata. Già all’Aston Villa non giocava, evidentemente non stava bene, lui ha avuto anche diversi infortuni in passato. Quando ritorneranno gli africani il Napoli comincerà a giocare come fatto a inizio campionato. Il Napoli ieri ha giocato in 9 ed è stato anche sfortunato ma la Fiorentina ha meritato. Era un bonus e se l’è giocato”.

