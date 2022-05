De Magistris: “Avrei trattenuto Vlahovic fino a giugno. Aveva ottimi rapporti con lo spogliatoio”

Gianni De Magistris, ex allenatore e pallanuotista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la brutta sconfitta dei viola contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: “Anche in caso di non arrivo in Europa non si può non valutare positivamente la stagione dei viola. Il calcio poi è purtroppo fatto di episodi, basta pensare al Napoli che così come la Fiorentina ha perso punti con le piccole per via di occasioni sprecate”.

VLAHOVIC “Tornando poi su un capitolo a me caro, ossia quello della cessione di Vlahovic, io sarei stato per trattenere il giocatore, con l’obiettivo poi di venderlo in estate. Inoltre da quello che mi risulta, a differenza di quanto accaduto con Chiesa, il serbo aveva ancora ottimi rapporti con lo spogliatoio”.

JUVENTUS “Alle volte ci sono delle cose inspiegabili, ieri sera ho due immagini impresse del match, entrambe legate ad Italiano. La prima è riferita al tecnico che si gira verso la panchina incredulo, l’altra riguarda l’allenatore viola immobile, quasi senza parole, seduto in panchina. A Marassi poi la Sampdoria ha messo in mostra la miglior performance della stagione, forse perché libera di testa. Ora contro la Juventus non c’è neanche troppo bisogno di caricare l’evento, sennò si ottiene l’effetto contrario”.

SOCIETÀ “Società che ha scelto di non andare in Europa? È un ragionamento assurdo. Partecipare alle coppe è sempre un bene”

