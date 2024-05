DAZN: “Palladino in pole per la panchina della Fiorentina. Italiano resta nella lista del Napoli”

Sarà un vero e proprio valzer delle panchine a fine stagione. Secondo Orazio Accomando di DAZN, Gasperini è destinato a restare all’Atalanta il Napoli dunque lavora per Conte ma nella lista restano Pioli ed Italiano. Per quanto riguarda la Fiorentina, Palladino è in pole, in ribasso le quotazioni di Aquilani sempre molto apprezzato dalla società.

Panchine #Juventus, #Napoli, #Milan, #Bologna. Juve: sarà separazione con Allegri. Thiago Motta pronto a prendere il suo posto. Napoli: Gasperini destinato a restare a Bergamo. Si lavora ancora per Conte, in lista sempre Pioli e Italiano. Milan: Gallardo nome nuovo e forte, ma… — Orazio Accomando (@OAccomando91) May 13, 2024

