Damascelli propone: “John Elkann non paghi i 120 milioni di Vlahovic e Chiesa alla Fiorentina”

“La Juve divisa tra salvezza e le coppette italoeuropee”. Sulle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli analizza così il momento della Juventus, protagonista di una stagione a dir poco particolare: “Continua la recita della Juventus nel teatro dell’assurdo. La confusione regna sovrana, la squadra sbanda in campionato, sprofonda in classifica per decisioni dei tribunali, si qualifica per le due semifinali di Coppa Italia, si prepara al debutto in Europa League, non conosce il proprio futuro giudiziario, ha nuovi dirigenti che stanno al football come i precedenti alla finanza. Agnelli è un uomo solo al comando, guida una comitiva di figurine sbiadite. I campioni del mondo sono turisti strapagati e indisponenti, i due reduci da Commisso (Chiesa e Vlahovic, ndr) alla ricerca del calcio perduto, anzi se Elkann avesse un secondo di coraggio potrebbe non onorare i centoventi milioni da versare alla Fiorentina”. Lo scrive TMW

