Notizie Damascelli Fiorentina

"Dzeko ha ragione, a Firenze e in altre curve regnano l'insulto, la minaccia e l'aggressione"
29 novembre 2025 22:48
Damascelli propone: "John Elkann non paghi i 120 milioni di Vlahovic e Chiesa alla Fiorentina"
04 febbraio 2023 14:03
Damascelli duro: "Non capisco perchè si consideri Italiano un top. Senza Vlahovic la squadra è sparita"
21 ottobre 2022 13:35
Damascelli "stregato" da Castrovilli: "Ragazzo di grande personalità e talento"
20 gennaio 2020 14:28
Damascelli: "Le offese sono ormai un classico a Firenze, nessuna sorpresa. Ma Gasperini..."
16 gennaio 2020 12:12
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