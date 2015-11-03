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Notizie Damascelli Fiorentina

"Dzeko ha ragione, a Firenze e in altre curve regnano l'insulto, la minaccia e l'aggressione"

29 novembre 2025 22:48

Damascelli propone: "John Elkann non paghi i 120 milioni di Vlahovic e Chiesa alla Fiorentina"

04 febbraio 2023 14:03

Damascelli duro: "Non capisco perchè si consideri Italiano un top. Senza Vlahovic la squadra è sparita"

21 ottobre 2022 13:35

Damascelli "stregato" da Castrovilli: "Ragazzo di grande personalità e talento"

20 gennaio 2020 14:28

Damascelli: "Le offese sono ormai un classico a Firenze, nessuna sorpresa. Ma Gasperini..."

16 gennaio 2020 12:12

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