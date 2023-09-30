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Dal Viola Park, Infortunio Biraghi non grave ma out con il Cagliari. Davanti ancora Nzola e chance per Kouamè

Arrivano aggiornamenti dall'allenamento della Fiorentina al Viola Park per preparare la sfida di lunedì contro il Cagliari. Secondo quanto raccolto da Radio Bruno, l'infortunio di Biraghi non serio ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2023 19:27
Dal Viola Park, Infortunio Biraghi non grave ma out con il Cagliari. Davanti ancora Nzola e chance per Kouamè - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Arrivano aggiornamenti dall'allenamento della Fiorentina al Viola Park per preparare la sfida di lunedì contro il Cagliari. Secondo quanto raccolto da Radio Bruno, l'infortunio di Biraghi non serio ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti ma per la sfida di lunedì non sarà a disposizione: giocheranno Parisi a sinistra e Kayode a destra. Il ballottaggio principale è davanti: Nzola e Beltran si giocano la maglia da titolare ma il primo è ancora favorito. Nico ancora confermato, Bonaventura per mancanza di alternative verrà nuovamente schierato e sull'altro esterno si propone Kouamè. In difesa torna Ranieri affiancato da Milenkovic.

 

LE PAROLE DI CLAUDIO RANIERI IN CONFERENZA STAMPA 

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