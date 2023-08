Dal Viola Park, Barak torna in gruppo ma in campo dopo la sosta. Ikonè può esserci con il Rapid Vienna

Come riportato da Radio Bruno arrivano aggiornamenti dal Viola Park dove la Fiorentina oggi si è allenata per preparare il ritorno del playoff di Conference League di giovedì contro il Rapid Vienna. Giovedì gara fondamentale per la stagione della Fiorentina. La sensazione è che Italiano ripartirà con gli undici visti nel primo tempo di Vienna. Kayode può essere una carta a partita in corso con Dodò favorito. In porta torna Terracciano e dietro Ranieri si riprende la maglia da titolare al posto di Martinez Quarta che ancora è oggetto di mercato. In mezzo al campo confermati Arthur e Bonaventura; il dubbio sarà la sceltra tra Duncan e Mandragora. In attacco Nico Gonzalez il punto fermo ma ballottaggio apertissimo sulla fascia sinistra tra Brekalo, Sottil e Kouamè. Il centravanti potrebbe essere ancora una volta Nzola come all’andata. Inoltre Barak è tornato ad allenarsi in gruppo ma probabilmente tornerà solamente dopo la sosta. Ikonè, invece, sta bene ma Italiano vuole prendersi tutto il tempo possibile per convocarlo giovedì.

