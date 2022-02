Dal centro sportivo, Terracciano titolare, tridente d’attacco rebus, sarà Ikonè, Sottil e Piatek?

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, dal centro sportivo arrivano le prime indicazioni di formazione, ci sono ballottaggi soprattutto in attacco, per la partita contro la Lazio di sabato sera, in porta dovrebbe giocare Terracciano che ormai è il titolare in porta, in difesa Venuti sulla fascia destra al posto di Odriozola squalificato, al centro della difesa Milenkovic con Igor favorito con Martinez Quarta che è appena tornato dalla nazionale. A centrocampo sicuri del posto Torreira e Bonaventura, sulla sinistra Duncan sembra in vantaggio su Castrovilli e Maleh. Il tridente è un vero rebus, con Ikonè, Piatek e Sottil che sembrano in vantaggio su tutta la concorrenza. Nell’allenamento di oggi Nico Gonzalez non si è allenato con il resto del gruppo perchè acciaccato dagli impegni con la sua nazionale.

