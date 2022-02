Parla Italiano e rassicura: “Siamo più forti rispetto ad un mese fa, il gruppo è più unito che mai”

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, queste le sue parole:

“Abbiamo lavorato bene, abbiamo il solito problema dei nazionali che tornano pochi giorni prima della partita. Chi si è allenato ha lavorato bene con grande intensità. Cabral ha fatto pochi allenamenti con la squadra, dobbiamo metterlo subito nelle condizioni di far bene, per far crescere l’intesa in maniera veloce. Ha voglia ed è carico. Piatek è un uomo d’area di rigore che legge bene tutte le situazioni, Cabral piace avere la palla nei piedi, ha grande struttura, negli ultimi metri si muove bene.

Abbiamo esterni di grande qualità, metteremo dentro chi è più in forma e in base all’avversario. Scendere in campo con la maglia della Fiorentina vuol dire tanto. Siamo più forti rispetto ad un mese fa, siamo cresciuti, la squadra sta maturando, siamo riusciti ad andare in gol con grandissima qualità. La squadra è ovvio sia cresciuta e abbiamo margini di miglioramento. Sperando di rispondere bene sul campo. Il gruppo è unito e carico, possiamo recriminare per qualche perso per strada, siamo uniti come non mai” conclude Italiano.

TREVISANI RACCONTA IL 4-2 CONTRO LA JUVENTUS E PARLA DELLA FIORENTINA