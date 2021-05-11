Dal centro sportivo, Ribery acciaccato, occasione dal 1' per Kouamè. Castrovilli verso la panchina

Le ultime dal centro sportivo in vista del Cagliari: Kouamè verso una maglia da titolare al posto di Ribery. Verso la panchina Castrovilli

Arrivano novità importanti sulla formazione in vista di Cagliari-Fiorentina. Secondo quanto raccolto e trasmesso dal Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, Iachini starebbe pensando di concedere una maglia dal 1' a Christian Kouamè visto che Franck Ribery ha accusato qualche acciacco dovuto alle tante botte subite nella sfida contro la Lazio. Per l'attaccante ivoriano classe '97 si tratterebbe della seconda partita da titolare dal ritorno di Iachini. La prima dal primo minuto risale alla sfida contro l'Atalanta, nella quale confezionò l'assist per Vlahovic che portò al momentaneo pari Viola, grazie ad una grande giocata su Djimsiti.

Inoltre, Gaetano Castrovilli è orientato verso la panchina per lasciare spazio a Sofyan Amrabat. Con la linea a tre che sarà quindi composta da Pulgar-Bonaventura-Amrabat.

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/bucchioni-dettagli-tra-gattuso-e-commisso-procuratori-di-vlahovic-non-rispondono-alla-fiorentina/139683/