Dal centro sportivo, Kokorin si allena a parte, Borja lavora in palestra, il motivo è un mistero
A tre giorni dalla partita contro la Juventus, la Fiorentina lavora al centro sportivo. Tutti a disposizione tranne Kokorin e Borja Valero
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, nella seduta di allenamento di oggi della Fiorentina non hanno partecipato nè Kokorin nè Borja Valero. Il russo deve ancora recuperare dall'infortunio, mentre per quanto riguarda lo spagnolo, quest'oggi ha lavorato ancora in palestra da solo, il motivo resta però un mistero. Presente il presidente Commisso nei giorni che precedono la sfida contro la Juventus in programma domenica allo stadio Franchi alle ore 15.
CONTATTO TRA AGNELLI E COMMISSO, LA FIORENTINA HA DETTO NO ALLA SUPERLEGA
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