Dal centro sportivo, giocano Borja e Vlahovic. Dubbio modulo. In caso di 4-3-3 gioca Callejon

Poche ore alla partita della Fiorentina contro il Milan a San Siro, Prandelli prepara diverse soluzioni tattiche per la squadra viola

Secondo quanto riportato dal centro sportivo Cesare Prandelli, per la partita in programma domani a San Siro della Fiorentina contro il Milan, non ha ancora deciso se puntare sul 4-3-3 o sul 4-3-1-2 anche se il modulo con il trequartista resta favorito. In questo caso, gli undici viola saranno Dragowski, Caceres, Pezzella, Milenkovic e Biraghi, centrocampo a tre formato da Pulgar, Amrabat e Borja Valero con Castrovilli trequartista, in avanti Ribery e Vlahovic, favorito su Cutrone. Nel caso invece, si dovesse giocare con il 4-3-3, Jose Maria Callejon sarà schierato titolare con in panchina uno tra Castrovilli e Pulgar.

MUTU SCHERZA: "SE RESTO AD ALLENARE L'UNDER 21? DIPENDE SE NON I CHIAMA LA FIORENTINA..."

https://www.labaroviola.com/mutu-scherza-restero-alla-romania-u21-fino-a-quando-non-mi-chiama-la-fiorentina/122320/