"Credo ci siano problemi tra Palladino e la società. Pradè e Commisso hanno detto chiaramente l'obiettivo"

Stefano Cappellini, giornalista di Repubblica, ha parlato a Radio Bruno del rapporto tra Palladino e la Fiorentina, queste le sue parole:"Ho la sensazione che ci siano dei problemi tra Palladino e la...

Stefano Cappellini, giornalista di Repubblica, ha parlato a Radio Bruno del rapporto tra Palladino e la Fiorentina, queste le sue parole:

"Ho la sensazione che ci siano dei problemi tra Palladino e la società in questo momento. Mi aveva colpito la frase di Pradè sulla difesa a 3 o a 4 di Palladino, il direttore sportivo che dice che si potrebbe giocare anche in un altro modo non è il massimo anche perchè cosi tiri in mezzo il mercato perchè avresti dovuto costruire una difesa per le necessità dell'allenatore. Sono anche rimasto colpito anche dalle parole di Commisso al Corriere quando ha detto che la squadra è più forte dello scorso anno e che toccava a Palladino raggiungere i risultati. Non sentivo la necessità di ribadire questo concetto per dare questa pressione a Palladino, cosi gli metti un obiettivo chiaro e netto e se non dovesse centrare questo obiettivo poi segni il suo fallimento. Penso che qualcosa non sia scattato tra le varie componenti, è un motivo di preoccupazione"

L'OPINIONE DI GIANFRANCO MONTI SULLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/monti-se-la-fiorentina-e-ambiziosa-non-prende-palladino-la-squadra-e-migliore-lallenatore-no/270416/