Corvino e i rinnovi, Gonzalo e Borja ma anche Badelj e Ilicic. Le situazioni...

Corvino avrà il suo da farsi per i rinnovi contrattuali: Gonzalo, Borja Valero, Badelj e Ilicic...

Secondo quanto riportato da Benedetto Ferrara nell'edizione odierna de La Repubblica il d.s. viola Pantaleo Corvino ha tante situazioni spinose, in relazione ai rinnovi contrattuali, da risolvere.

Gonzalo Rodriguez, giocatore col contratto in scadenza e valigia in mano? No signore, Corvino gli ha lasciato ampiamente intendere che non ci saranno ostacoli di nessun tipo, a meno che "el marescal" non sia intenzionato a chiedere un prolungamento più ampio rispetto ai due anni, quelli che proporrà la Fiorentina, considerato che l’anno prossimo Gonzalo compirà 33 anni. Nel giro di un mese sarà definita la sua situazione personale.

Capitolo Badelj: il Milan continua il suo corteggiamento visto anche l'infortunio di capitan Montolivo e le chiavi del centrocampo consegnate al giovane Locatelli. Il tutto potrebbe essere definito già a Gennaio visto anche il buon rendimento di Carlos Sanchez, con il buon Cristoforo alla finestra. Per Ilicic invece, la Fiorentina vuol prima valutarne il rendimento, poi prenderà una decisione e proporre poi un eventuale rinnovo che scadrà nel 2018. Si chiude con il vice capitano Borja Valero (scadenza Giugno 2019): con Daniele Pradè c’era l’idea per un rinnovo e ritocco dell’ingaggio con possibile inserimento in società nel futuro, ma ora la situazione è in stand-by. Seguiranno sviluppi.