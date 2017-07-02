Corvino: "Bernardeschi non si muove da Firenze, è incedibile. Kalinic e Borja Valero invece..."

Bernardeschi non si tocca perché è un prodotto del vivaio. Anche Kalinic e Borsa Valero restano qui, ma..." così Corvino alla Domenica Sportiva

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino questa sera parlerà alla Domenica Sportiva, questo un piccolo estratto e anteprima delle sue parole: "Bernardeschi è un prodotto del nostro vivaio, quindi per noi è incedibile. Kalinic e Borja Valero sono legati alla Fiorentina e noi siamo molto legati a loro. Fanno parte del nostro progetto, se vogliono andare via devono essere loro a dirlo in pubblico"